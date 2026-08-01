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Рубио заинтриговал заявлением о возможном возобновлении переговоров между Украиной и Россией

09:49 01.08.2026 Сб
2 мин
В ближайшие недели могут стать важными для будущего переговорного процесса
aimg Мария Науменко
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Переговорный процесс между Украиной и Россией может получить новый шанс в ближайшее время. В Вашингтоне заявили о готовящихся новых дипломатических шагах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире Fox News.

По словам Рубио, в ближайшие несколько недель Вашингтон будет прилагать усилия, чтобы выяснить, есть ли возможность возобновить переговоры между Киевом и Москвой и приблизить завершение войны.

"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", - заявил он.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что главным препятствием остаются принципиальные разногласия между сторонами.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить эти "красные линии", мы еще не достигнем желаемого результата", - отметил Рубио.

Напомним, Украина неоднократно заявляла о готовности продолжать переговоры с Россией, но только при условии, что они будут направлены на достижение прекращения огня.

В МИД отмечали, что предварительный раунд переговоров в Стамбуле фактически свелся к обсуждению обмена пленными, в то время как российская сторона продолжила выдвигать ультимативные требования.

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