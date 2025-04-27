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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Рубіо заговорив про "ще два роки війни" і сказав, чому тягнуть із санкціями проти РФ

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп не ввів нових санкцій проти Росії, оскільки це може означати війну в Україні "ще на два роки".

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rapid Response 47.

В ефірі NBC News ведуча запитала чиновника, чому Трамп не ввів санкції проти Росії. Рубіо відповів, що такий крок може продовжити війну в Україні (у цьому ж інтерв'ю він заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо досягнення угоди про мир).

"Ми все ще сподіваємося, що ці зусилля спрацюють на дипломатичному рівні і що ми зможемо наблизити ці дві сторони одна до одної. Розумієте, щойно ви починаєте робити подібні речі, ви фактично відмовляєтеся від цієї спроби. Ви самі прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо цього допустити", - сказав держсекретар.

Він підкреслив, що у світі немає жодної іншої країни, інституції або організації, яка могла б об'єднати обидві сторони. І лише США говорять і з Києвом, і з Москвою.

"І ніхто інший у світі, крім президента (Трампа - ред.), не може досягти успіху в цій справі. Це дуже серйозна відповідальність і справді важлива можливість, і ми хочемо бути впевнені, що доведемо все до кінця - що ми не відмовимося від чогось, що справді може спрацювати й привести до миру. Але водночас ми не хочемо продовжувати витрачати час на щось, що не приведе до результату", - пояснив Рубіо.

Держсекретар додав, що впродовж усього цього процесу США оцінюють, чи справді обидві сторони хочуть миру і наскільки вони близькі одна до одної чи далекі після 90 днів зусиль і проведеної роботи.

"Саме це ми намагаємося зрозуміти цього тижня. Є причини для оптимізму, але є й підстави для занепокоєння. Усе дуже складно. Якби цю війну було легко закінчити, хтось давно б це зробив. Але наразі єдина людина, яка може об'єднати ці дві сторони і покласти край війні, - це наш президент, президент Трамп", - резюмував американський чиновник.

Трамп побічно звернувся до Путіна

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський були на похороні Папи Римського Франциска у Ватикані. Перед церемонією вони провели зустріч віч-на-віч.

Через деякий час того ж дня Трамп написав у своїх соцмережах пост. У ньому він припустив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, водить його за ніс і не хоче закінчувати війну в Україні. Наступним реченням він припустив, що, можливо, з главою Кремля потрібно поводитися інакше, а саме - через санкції.

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