Рубіо заговорив про "ще два роки війни" і сказав, чому тягнуть із санкціями проти РФ

В ефірі NBC News ведуча запитала чиновника, чому Трамп не ввів санкції проти Росії. Рубіо відповів, що такий крок може продовжити війну в Україні (у цьому ж інтерв'ю він заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо досягнення угоди про мир).

"Ми все ще сподіваємося, що ці зусилля спрацюють на дипломатичному рівні і що ми зможемо наблизити ці дві сторони одна до одної. Розумієте, щойно ви починаєте робити подібні речі, ви фактично відмовляєтеся від цієї спроби. Ви самі прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо цього допустити", - сказав держсекретар.

Він підкреслив, що у світі немає жодної іншої країни, інституції або організації, яка могла б об'єднати обидві сторони. І лише США говорять і з Києвом, і з Москвою.

"І ніхто інший у світі, крім президента (Трампа - ред.), не може досягти успіху в цій справі. Це дуже серйозна відповідальність і справді важлива можливість, і ми хочемо бути впевнені, що доведемо все до кінця - що ми не відмовимося від чогось, що справді може спрацювати й привести до миру. Але водночас ми не хочемо продовжувати витрачати час на щось, що не приведе до результату", - пояснив Рубіо.

Держсекретар додав, що впродовж усього цього процесу США оцінюють, чи справді обидві сторони хочуть миру і наскільки вони близькі одна до одної чи далекі після 90 днів зусиль і проведеної роботи.

"Саме це ми намагаємося зрозуміти цього тижня. Є причини для оптимізму, але є й підстави для занепокоєння. Усе дуже складно. Якби цю війну було легко закінчити, хтось давно б це зробив. Але наразі єдина людина, яка може об'єднати ці дві сторони і покласти край війні, - це наш президент, президент Трамп", - резюмував американський чиновник.