Рубио заговорил о "еще двух годах войны" и сказал, почему тянут с санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп не ввел новых санкций против России, так как это может означать войну в Украине "еще на два года".
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rapid Response 47.
В эфире NBC News ведущая спросила чиновника, почему Трамп не ввел санкции против России. Рубио ответил, что такой шаг может продолжить войну в Украине (в этом же интервью он заявил, что следующая неделя станет решающей по достижению сделки о мире).
"Мы все еще надеемся, что эти усилия сработают на дипломатическом уровне и что мы сможем приблизить эти две стороны друг к другу. Понимаете, как только вы начинаете делать подобные вещи, вы фактически отказываетесь от этой попытки. Вы сами обрекаете себя на ещё два года войны, а мы не хотим этого допустить", - сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что в мире нет ни одной другой страны, институции или организации, которая могла бы объединить обе сторон. И лишь США говорят и с Киевом, и с Москвой.
"И никто другой в мире, кроме президента (Трампа - ред.), не может добиться успеха в этом деле. Это очень серьезная ответственность и действительно важная возможность, и мы хотим быть уверены, что доведем все до конца - что мы не откажемся от чего-то, что действительно может сработать и привести к миру. Но в то же время мы не хотим продолжать тратить время на что-то, что не приведет к результату", - пояснил Рубио.
Госсекретарь добавил, что на протяжении всего этого процесса США оценивают, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки к друг другу или далеки после 90 дней усилий и проведенной работы.
"Именно это мы пытаемся понять на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и основания для беспокойства. Все очень сложно. Если бы эту войну было легко закончить, кто-то давно бы это сделал. Но на данный момент единственный человек, который может объединить эти две стороны и положить конец войне, - это наш президент, президент Трамп", - резюмировал американский чиновник.
Напомним, вчера президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский были на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Перед церемонией они провели встречу один на один.
Через некоторое время в тот же день Трамп написал в своих соцсетях пост. В нем он предположил, что российские диктатор Владимир Путин, возможно, водит его за нос и не хочет заканчивать в войну в Украине. Следующим предложением он допустил, что возможно, с главой Кремля нужно вести себя иначе, а именно - через санкции.
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