ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рубіо висунув Україні претензію через атаки на судна, пов'язані зі США

15:48 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Рубіо висунув Україні претензію через атаки на судна, пов'язані зі США Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російські судна, пов'язані зі Сполученими Штатами, неодноразово ставали мішенями атак з боку України протягом останніх кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

За словами Рубіо, такі інциденти могли відбуватися ненавмисно. Водночас у Вашингтоні вважають, що ситуацію не можна залишати без уваги.

"Протягом останніх кількох місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями - ймовірно, не навмисно, але все ж таки - з боку України", - заявив держсекретар США.

Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не можуть допустити повторення подібних випадків.

"Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", - сказав він.

Що передувало

США вже порушували питання ударів по суднах у Чорному морі. Наприкінці липня Вашингтон закликав Україну не атакувати неросійські судна після того, як під час однієї з атак постраждав танкер, зафрахтований американською компанією Chevron.

Згодом Bloomberg повідомив, що Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських танкерах та об'єктах інфраструктури в Чорному морі, важливих для експорту казахстанської нафти.

Водночас українські Сили безпілотних систем продовжують операцію "МоЛоЧКа" проти російського тіньового флоту.

За даними командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді, за десять тижнів операції українські військові уразили 285 плавзасобів у Чорному та Азовському морях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Сполучені Штати Америки Марко Рубіо
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Аналітика
Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки