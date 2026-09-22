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Рубио выдвинул Украине претензию из-за атак на суда, связанные с США

15:48 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Рубио выдвинул Украине претензию из-за атак на суда, связанные с США Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Российские суда, связанные с Соединенными Штатами, неоднократно становились мишенями атак со стороны Украины за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире Fox News.

По словам Рубио, такие инциденты могли происходить нечаянно. В то же время в Вашингтоне считают, что ситуацию нельзя оставлять без внимания.

"В последние несколько месяцев суда, связанные с США, неоднократно становились мишенями - вероятно, не намеренно, но все же - со стороны Украины", - заявил госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут допустить повторения подобных случаев.

"Мы не можем допустить, чтобы такое происходило. Эту проблему нужно решить", – сказал он.

Что предшествовало

США уже поднимали вопросы ударов по судам в Черном море. В конце июля Вашингтон призвал Украину не атаковать нероссийские суда после того, как во время одной из атак пострадал танкер, зафрахтованный американской компанией Chevron.

Впоследствии Bloomberg сообщил, что Украина согласилась не наносить удары по отдельным нероссийским танкерам и объектам инфраструктуры в Черном море, важным для экспорта казахстанской нефти.

В то же время, украинские Силы беспилотных систем продолжают операцию "МоЛоЧКа" против российского теневого флота.

По данным командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, за десять недель операции украинские военные поразили 285 плавсредств в Черном и Азовском морях.

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