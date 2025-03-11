Рубіо відповів, чи зустрінеться із Зеленським у Саудівській Аравії

"Я не знаю. Я маю на увазі, він тут зустрічається з наслідним принцом, але я не думаю, що він буде частиною наших зустрічей. Наші зустрічі відбуваються з делегацією, яку вони надіслали - їхнім радником з національної безпеки, міністром оборони та міністром закордонних справ - наскільки я розумію", - відповів Рубіо журналістам на запитання, чи очікує, що поговорить із Зеленським, поки буде на зустрічі.

Водночас він сказав, що потенційно міг би зустрітись із Зеленським, але часто "потенційно".

"Як я вже сказав, він, ймовірно, матиме прямі контакти з президентом, але це можливо. Але це не частина наших зустрічей завтра (11 березня - ред.). Він обрав свою команду, і ось хто буде", - зазначив Рубіо.

Переговори в Саудівській Аравії

11 березня у Саудівській Аравії відбудуться переговори між українською та американською делегаціями. Напередодні у Саудівську Аравію також прибув президент Володимир Зеленський, однак він не буде брати участі у перемовинах.

США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф і радник з нацбезпеки Майк Волтц, а від України участь візьмуть керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Детальніше про те, що потрібно знати про переговори України та США в Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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