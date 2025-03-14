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Рубіо відповів, чи довіряє він Путіну

П'ятниця 14 березня 2025 20:10
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Рубіо відповів, чи довіряє він Путіну Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що питання щодо того, чи довіряє він російському диктатору Володимиру Путіну, є недоречним. Адже йдеться не про довіру, а про дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на питання, чи довіряє він Путіну, Рубіо зазначив, що це "недоречне питання", оскільки "йдеться не про довіру, а про дії - про те, що ви робите".

"Ви не можете просто сказати, що хочете миру. Ви маєте зробити мир, і це вірно для обох сторін у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні та в будь-якій взаємодії", - сказав держсекретар США.

Він зазначив, що зовнішня політика відрізняється від внутрішньої, оскільки "вам часто доводиться працювати з людьми, які вам не подобаються, але водночас у вас є розбіжності з тими, хто вам подобається".

"Іноді вам доведеться з'ясовувати, як працювати разом із державами, які не згодні з вами з більшості питань, а в деяких інших випадках ви можете опинитися незгодним з якогось питання з державою, з якою ви дуже тісно співпрацюєте з цілої низки інших питань", - пояснив Рубіо.

30-денне перемир'я в Україні

Нагадаємо, під час переговорів у Саудівській Аравії Україна підтримала ініціативу США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія досі не надала змістовної відповіді на цю пропозицію. Київ сподівається на активну роль США у переговорах і тиск на Москву, щоб примусити її до завершення війни.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито "підтримує" ідею США запровадити режим припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів, але його турбують "нюанси".

Сьогодні Трамп заявив про "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним. А також заявив про те, що нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими й перебувають у дуже вразливому становищі.

У відповідь Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатися у полон.

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