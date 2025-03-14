Рубио ответил, доверяет ли он Путину
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о том, доверяет ли он российскому диктатору Владимиру Путину, является неуместным. Ведь речь идет не о доверии, а о действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, Рубио отметил, что это "неуместный вопрос", поскольку "речь идет не о доверии, а о действиях - о том, что вы делаете".
"Вы не можете просто сказать, что хотите мира. Вы должны сделать мир, и это верно для обеих сторон в любом конфликте, в любой войне и в любом взаимодействии", - сказал госсекретарь США.
Он отметил, что внешняя политика отличается от внутренней, поскольку "вам часто приходится работать с людьми, которые вам не нравятся, но в то же время у вас есть разногласия с теми, кто вам нравится".
"Иногда вам придется выяснять, как работать вместе с государствами, которые не согласны с вами по большинству вопросов, а в некоторых других случаях вы можете оказаться несогласным по какому-то вопросу с государством, с которым вы очень тесно сотрудничаете по целому ряду других вопросов", - пояснил Рубио.
30-дневное перемирие в Украине
Напомним, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина поддержала инициативу США о введении 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на это предложение. Киев надеется на активную роль США в переговорах и давление на Москву, чтобы принудить ее к завершению войны.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы "поддерживает" идею США ввести режим прекращения огня между Украиной и Россией на 30 дней, но его беспокоят "нюансы".
Сегодня Трамп заявил об "очень хороших и продуктивных дискуссиях" с Путиным. А также заявил о том, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российскими и находятся в очень уязвимом положении.
В ответ Путин предложил украинским военным, находящимся в Курской области, сдаться в плен.
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