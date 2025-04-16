Рубіо та Віткофф відвідають Париж для переговорів щодо України: Politico розкриває деталі зустрічі

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушають до Парижа для переговорів щодо України. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорять міжнародні питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Очікується, що цього тижня до Парижа прибудуть Рубіо та Віткофф.
Про це Politico повідомили двоє осіб, знайомих із підготовкою візиту. В центрі уваги війна в Україні, ситуація в Газі, Іран та торговельні відносини.
За попередніми даними, Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.
Один із американських посадовців зазначив, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. Там він провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про потенційне припинення вогню в Україні.
У Білому домі заявили, що ця зустріч була "ще одним кроком у переговорному процесі", попри "розчарування" Трампа через відсутність поступу.
Франція наразі очолює європейські зусилля щодо гарантій безпеки для України. Макрон підтримує ідею розміщення на українській території так званих сил запевнення в разі досягнення перемир’я.
Очікується, що під час переговорів сторони також обговорять можливість зниження торговельної напруги після нещодавніх заяв Трампа щодо тарифів. Минулого тижня французький лідер заявив, що оголошене Трампом 90-денне призупинення мит є лише "крихкою паузою" в напруженності.
Нагдаємо, що 11 квітня спецпосланець президента США Стів Віткофф провів майже п'ять годин на переговорах за зачиненими дверима з Володимиром Путіним. Зустріч пройшла під заклик Дональда Трампа "ворушитися" з припиненням війни в Україні.
Очікувалося, що однією з тем переговорів стане можлива зустріч Путіна з Трампом. Іншою - врегулювання російсько-української війни.
Крім того, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.
Втім, згодом Трамп надав "паузу" і залишив мита для країн на рівні 10% на 90 днів, крім Китаю, для якого загальна ставка мита становить 145%.
Тим часом Британія оприлюднила список з 8000 американських товарів, які можуть потрапити під митні тарифи у відповідь на політику президента США Дональда Трампа.
А президент Франції Емануель Макрон закликав зупинити французькі інвестиції у США.
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