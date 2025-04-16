Рубіо та Віткофф відвідають Париж для переговорів щодо України: Politico розкриває деталі зустрічі

Очікується, що цього тижня до Парижа прибудуть Рубіо та Віткофф.

Про це Politico повідомили двоє осіб, знайомих із підготовкою візиту. В центрі уваги війна в Україні, ситуація в Газі, Іран та торговельні відносини.

За попередніми даними, Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.

Один із американських посадовців зазначив, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. Там він провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про потенційне припинення вогню в Україні.

У Білому домі заявили, що ця зустріч була "ще одним кроком у переговорному процесі", попри "розчарування" Трампа через відсутність поступу.

Франція наразі очолює європейські зусилля щодо гарантій безпеки для України. Макрон підтримує ідею розміщення на українській території так званих сил запевнення в разі досягнення перемир’я.

Очікується, що під час переговорів сторони також обговорять можливість зниження торговельної напруги після нещодавніх заяв Трампа щодо тарифів. Минулого тижня французький лідер заявив, що оголошене Трампом 90-денне призупинення мит є лише "крихкою паузою" в напруженності.