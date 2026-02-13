UA

Рубіо розраховує зустрітися із Зеленським на Мюнхенській конференції

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Держсекретар США Марко Рубіо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Рубіо заявив журналістам, що, на його думку, він зустрінеться із Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося", - сказав Рубіо.

Сам Зеленський раніше заявляв, що, за можливості, візьме участь у цьому заході, залежно від безпекової ситуації в Україні.

Мюнхенська конференція з безпеки

Нагадаємо, 13-15 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки, де обговорять європейську безпеку та роль Америки, а також війну РФ проти України.

Участь підтвердили майже 50 глав держав і урядів. Очікується участь президента України Володимира Зеленського та держсекретаря США Марко Рубіо.

Серед ключових питань порядку денного:

  • європейська безпека та оборона;
  • майбутнє трансатлантичних відносин;
  • відновлення багатосторонньої співпраці;
  • конкуренція різних моделей світового порядку;
  • регіональні конфлікти;
  • вплив новітніх технологій на сферу безпеки.

Як повідомили в МЗС, Україні приділять особливу увагу у різних форматах, а ключовими пріоритетами делегації стануть:

  • мирне врегулювання війни;
  • посилення обороноздатності, зокрема ППО;
  • зміцнення енергетичної стійкості;
  • тиск на РФ через санкції, політичні та дипломатичні заходи, ізоляцію.

Крім того, вперше на Мюнхенській конференції відкриють Український дім - символ підтримки та нової ролі України у глобальній безпеці.

