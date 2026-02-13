RU

Рубио рассчитывает встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Рубио заявил журналистам, что, по его мнению, он встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что он будет там, и есть шанс его увидеть. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверен, но я убежден, что мы встретимся", - сказал Рубио.

Сам Зеленский ранее заявлял, что, по возможности, примет участие в этом мероприятии, в зависимости от ситуации с безопасностью в Украине.

 

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, 13-15 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности, где обсудят европейскую безопасность и роль Америки, а также войну РФ против Украины.

Участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио.

Среди ключевых вопросов повестки дня:

  • европейская безопасность и оборона;
  • будущее трансатлантических отношений;
  • восстановление многостороннего сотрудничества;
  • конкуренция различных моделей мирового порядка;
  • региональные конфликты;
  • влияние новейших технологий на сферу безопасности.

Как сообщили в МИД, Украине уделят особое внимание в разных форматах, а ключевыми приоритетами делегации станут:

  • мирное урегулирование войны;
  • усиление обороноспособности, в частности ПВО;
  • укрепление энергетической устойчивости;
  • давление на РФ через санкции, политические и дипломатические меры, изоляцию.

Кроме того, впервые на Мюнхенской конференции откроют Украинский дом - символ поддержки и новой роли Украины в глобальной безопасности.

