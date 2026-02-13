Рубио рассчитывает встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции

Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Рубио заявил журналистам, что, по его мнению, он встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю, что он будет там, и есть шанс его увидеть. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверен, но я убежден, что мы встретимся", - сказал Рубио.
Сам Зеленский ранее заявлял, что, по возможности, примет участие в этом мероприятии, в зависимости от ситуации с безопасностью в Украине.
Напомним, 13-15 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности, где обсудят европейскую безопасность и роль Америки, а также войну РФ против Украины.
Участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио.
Среди ключевых вопросов повестки дня:
Как сообщили в МИД, Украине уделят особое внимание в разных форматах, а ключевыми приоритетами делегации станут:
Кроме того, впервые на Мюнхенской конференции откроют Украинский дом - символ поддержки и новой роли Украины в глобальной безопасности.