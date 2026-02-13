Рубио рассчитывает встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции

Рубио заявил журналистам, что, по его мнению, он встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что он будет там, и есть шанс его увидеть. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверен, но я убежден, что мы встретимся", - сказал Рубио.

Сам Зеленский ранее заявлял, что, по возможности, примет участие в этом мероприятии, в зависимости от ситуации с безопасностью в Украине.