Рубіо: Росія зацікавлена в енергетичному перемир'ї з Україною

Росія зацікавлена у перемир'ї

Рубіо заявив про готовність РФ на часткове припинення вогню після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Україна та РФ зацікавлені у досягненні певного обмеженого перемир'я, яке б включало питання енергетики", - каже він.

Політик також зазначив, що президент України Володимир Зеленський публічно говорив про готовність України до таких домовленостей.

Держсекретар визнав, що домовитися буде непросто. Проте, за його словами, таке перемир’я могло б частково знизити глобальну напруженість.

Раніше РБК-Україна писало, що у Нью-Йорку 23 вересня пройшла зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова і державного секретаря США Марко Рубіо.