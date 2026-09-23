RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Рубио: Россия заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной

18:17 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Россия выразила заинтересованность в перемирии с Украиной, которое содержит ограниченное прекращение взаимных ударов по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио в эфире телеканала OAN.

Россия заинтересована в перемирии

Рубио заявил о готовности РФ на частичное прекращение огня после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Украина и РФ заинтересованы в достижении определенного ограниченного перемирия, которое включало бы вопросы энергетики", - говорит он.

Политик также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский публично говорил о готовности Украины к подобным договоренностям.

Госсекретарь признал, что договориться будет непросто. Однако, по его словам, такое перемирие могло бы отчасти снизить глобальную напряженность.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Кроме того, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Нью-Йорке 22 сентября. Лидеры обсуждали, в частности, условия энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиПеремирие России и Украины