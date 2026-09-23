Рубио: Россия заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной

Россия заинтересована в перемирии

Рубио заявил о готовности РФ на частичное прекращение огня после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Украина и РФ заинтересованы в достижении определенного ограниченного перемирия, которое включало бы вопросы энергетики", - говорит он.

Политик также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский публично говорил о готовности Украины к подобным договоренностям.

Госсекретарь признал, что договориться будет непросто. Однако, по его словам, такое перемирие могло бы отчасти снизить глобальную напряженность.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке 23 сентября прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.