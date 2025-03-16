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Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим: про що говорили

Неділя 16 березня 2025 03:39
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Рубіо провів телефонну розмову з Лавровим: про що говорили Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 15 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди вони торкнулися кількох тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Зокрема, сторони обговорили подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей у Саудівській Аравії, а також домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між США і РФ.

Крім цього, Рубіо поінформував Лаврова про операцію США проти хуситів у Ємені.

"Держсекретар поінформував Росію про операції США зі стримування підтримуваних Іраном хуситів і наголосив, що не потерплять подальших нападів хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі", - ідеться в публікації.

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп віддав наказ атакувати позиції бойовиків у Ємені.

"Сьогодні я віддав наказ збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів Хуті в Ємені. Вони ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Крім того, ці атаки є потужним сигналом Ірану, оскільки Трамп прагне укласти з цією країною ядерну угоду.

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Сполучені Штати Америки Російська Федерація Марко Рубіо Лавров
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