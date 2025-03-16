Рубио провел телефонный разговор с Лавровым: о чем говорили

В субботу, 15 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы они затронули несколько тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

В частности, стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связи между США и РФ.

Помимо этого, Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов в Йемене.

"Госсекретарь проинформировал Россию об операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что не потерпят дальнейших нападений хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море", - говорится в публикации.