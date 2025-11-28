Рубіо проігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо може проігнорувати зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Замість Рубіо США на зустрічі представлятиме заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо поки що невідомі, і плани можуть змінитися.

Подія відбувається на тлі напружених переговорів щодо мирного плану президента Дональда Трампа щодо України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що їхні позиції можуть бути не враховані у цьому процесі.

Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.

"Міністр Рубіо вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО, і було б абсолютно непрактично очікувати його присутності на кожній зустріч", - заявив речник Держдепартаменту.

Водночас українські та європейські представники побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли обговорюються мирні переговори з Росією.

Подібна відсутність держсекретаря США на зустрічах НАТО трапляється рідко. Востаннє подібний випадок був у 2017 році з Рексом Тіллерсоном. Зараз на тлі напружених переговорів щодо України союзники особливо уважно слідкують за присутністю Вашингтона.