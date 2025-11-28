ua en ru
Рубіо проігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

Брюссель, П'ятниця 28 листопада 2025 23:39
Рубіо проігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Марко Рубіо може проігнорувати зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Замість Рубіо США на зустрічі представлятиме заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо поки що невідомі, і плани можуть змінитися.

Подія відбувається на тлі напружених переговорів щодо мирного плану президента Дональда Трампа щодо України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що їхні позиції можуть бути не враховані у цьому процесі.

Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.

"Міністр Рубіо вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО, і було б абсолютно непрактично очікувати його присутності на кожній зустріч", - заявив речник Держдепартаменту.

Водночас українські та європейські представники побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли обговорюються мирні переговори з Росією.

Подібна відсутність держсекретаря США на зустрічах НАТО трапляється рідко. Востаннє подібний випадок був у 2017 році з Рексом Тіллерсоном. Зараз на тлі напружених переговорів щодо України союзники особливо уважно слідкують за присутністю Вашингтона.

Нагадаємо, що чиновники США тиснуть на українську сторону, якщо не буде підписана мирна угода.

Сполучені Штати насамперед хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.

Також Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів з Україною у Женеві в американський мирний план вносять зміни.

НАТО Марко Рубіо
