Рубіо погрожує Венесуелі санкціями, якщо та не прийме висланих зі США мігрантів

"Венесуела зобов'язана прийняти своїх репатрійованих громадян зі США. Це не питання для обговорення або переговорів. І це не заслуговує жодної нагороди. Якщо режим Мадуро не прийме постійний потік депортаційних рейсів без подальших виправдань або затримок, США виведуть нові, суворіші та посилювальні санкції", - написав Рубіо в соцмережі Х.

Раніше в четвер, спецпредставник Трампа з особливих доручень Річард Гренелл повідомив у тій самій соцмережі, що "Венесуела погодилася відновити польоти для виведення своїх громадян, які порушили імміграційні закони США та незаконно в'їхали" до Сполучених Штатів.

Ще раніше, у січні, Гренелл зустрівся в Каракасі з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, щоб обговорити депортаційні рейси. Це сталося після того, як Мадуро відмовився приймати назад своїх громадян. Крім того, ця зустріч призвела до звільнення шести американців, затриманих у Венесуелі.

CNN зазначає, що нова загроза з боку Рубіо виникла на тлі спроб Трампа використати широкі повноваження воєнного часу для швидкої депортації деяких мігрантів, яких США звинувачують у зв'язках із венесуельською бандою Tren de Aragua. Однак федеральний суддя тимчасово заблокував депортації, щоб розглянути наслідки застосування цього закону.