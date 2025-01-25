Мексика відмовилася приймати літак із депортованими із США, - Reuters
Мексика не захотіла приймати літак, який депортує мігрантів із США. Країна відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що військові літаки США 24 січня здійснили два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на кожному борту. Проте США не змогли реалізувати план посадки транспортного літака C-17 у Мексиці. Країна відмовилася давати дозвіл на посадку літака.
Мігрантів депортують військовими літаками, бо це частина плану дій Пентагону на оголошений Трампом надзвичайний стан.
Міністерство закордонних справ Мексики своєю чергою заявило, що країна має "чудові відносини" зі США, і співпрацює в питаннях імміграції, а мексиканців приймає "з розпростертими обіймами".
Раніше Трамп оголосив надзвичайний стан уздовж спільного кордону з Мексикою, туди направили додатково понад тисячу військових.
Депортація мігрантів із США
Нагадаємо, що програма масових депортацій була однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Напередодні у Білому домі заявили, що США почали депортацію нелегалів.
Трамп також підписав указ, що забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином. Проте наразі цей указ Трампа тимчасово заблокував суд.
Як повідомляє видання The New York Times, у США призупинили низку програм для прийому іммігрантів. Це, зокрема, стосується й українських біженців.
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