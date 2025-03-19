Рубио грозит Венесуэле санкциями, если та не примет высланных из США мигрантов

"Венесуэла обязана принять своих репатриированных граждан из США. Это не вопрос для обсуждения или переговоров. И это не заслуживает никакой награды. Если режим Мадуро не примет постоянный поток депортационный рейсов без дальнейших оправданий или задержек, США выведут новые, суровые и усиливающиеся санкции", - написал Рубио в соцсети Х.

Ранее в четверг, спецпредставитель Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл сообщил в той же соцсети, что "Венесуэла согласилась возобновить полеты для вывода своих граждан, которые нарушили иммиграционные законы США и незаконно въехали" в Соединенные Штаты.

Еще раньше, в январе, Гренелл встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы обсудить депортационный рейсы. Это произошло после того, как Мадуро отказался принимать обратно своих граждан. Кроме того, данная встреча привела к освобождению шести американцев, задержанных в Венесуэле.

CNN отмечает, что новая угроза со стороны Рубио возникла на фоне попыток Трампа использовать широкие полномочия военного времени для быстрой депортации некоторых мигрантов, которых США обвиняют в связях с венесуэльской бандой Tren de Aragua. Однако федеральный судья временно заблокировал депортации, чтобы рассмотреть последствия применения этого закона.