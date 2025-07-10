Рубіо після зустрічі з Лавровим: Трамп розчарований, що РФ не проявляє гнучкості для миру

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія не проявляє гнучкості, яка необхідна для завершення війни проти України.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Рубіо зазначив, що стратегія США в контексті припинення війни РФ проти України полягає в тому, щоб продовжувати взаємодіяти з усіма сторонами, які беруть участь у пошуку вирішення конфлікту.
"Я повторив (Лаврову - ред.) те, що говорив президент (Трамп - ред.): і розчарування, і незадоволення відсутністю прогресу в мирних переговорах або руху вперед. Тому ми продовжимо взаємодію", - розповів держсекретар.
Голова Держдепу уточнив, що під час зустрічі вони з Лавровим обмінялися ідеями та зауваженнями, які він уже сьогодні, 10 липня, ввечері передасть до Вашингтона.
За словами Рубіо, переговори з Лавровим були "відвертими і важливими". Вони обговорили й інші питання, які не пов'язані з війною в Україні. Але цей конфлікт залишався ключовою темою бесіди.
"Послухайте, президент цілком ясно висловився. Він розчарований і незадоволений тим, що з боку Росії не проявляється велика гнучкість, необхідна для завершення конфлікту. Ми сподіваємося, що це зміниться", - звернув увагу держсекретар.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 липня поговорив телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.
Після розмови американський лідер заявив, що він розчарований, оскільки Путін не хоче зупиняти війну проти України.
Також нещодавно Трамп заявив, що Путін намагається здаватися "милим", але "жене США купу маячні".
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