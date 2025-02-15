У Рубио подтвердили разговор с Лавровым о войне в Украине

Госдеп США сообщил, что сегодня, 15 февраля, Рубио действительно разговаривал с Лавровым. Это стало продолжением разговора президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным, который состоялся ранее на этой неделе.

"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа прекращению конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", - говорится на сайте правительства.