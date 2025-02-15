У Рубио подтвердили разговор с Лавровым о войне в Украине
Государственный секретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они среди прочего обсудили и завершение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства США.
Госдеп США сообщил, что сегодня, 15 февраля, Рубио действительно разговаривал с Лавровым. Это стало продолжением разговора президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным, который состоялся ранее на этой неделе.
"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность президента Трампа прекращению конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду других двусторонних вопросов", - говорится на сайте правительства.
Напомним, что ранее сегодня об этом разговоре сообщили в Российской Федерации.
В отдельном материале РБК-Украина сообщало о подробностях разговора от российской стороны.
Заметим, что недавно Трамп заявил о намерении встретиться с диктатором России Владимиром Путиным.
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