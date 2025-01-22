Генсек НАТО зідзвонився з новим держсекретарем США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Це їх перша розмова після призначення глави Держдепу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Рютте.

"Гарний дзвінок з Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. Радий бачити вас на борту!" - написав він.

Рютте зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Рубіо в НАТО і "працювати разом над Україною, Росією і Китаєм".

"Збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими", - констатував Рютте.