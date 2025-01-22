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Генсек НАТО зідзвонився з новим держсекретарем США

Європа, Середа 22 січня 2025 19:46
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Генсек НАТО зідзвонився з новим держсекретарем США Фото: генсек НАТО Марк Рютте та держсекретар США Марко Рубіо (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Це їх перша розмова після призначення глави Держдепу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Рютте.

"Гарний дзвінок з Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. Радий бачити вас на борту!" - написав він.

Рютте зазначив, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Рубіо в НАТО і "працювати разом над Україною, Росією і Китаєм".

"Збільшення оборонних видатків в Європі і посилення трансатлантичного оборонного виробництва робить нас усіх сильнішими", - констатував Рютте.

Призначення Марко Рубіо

Марко Рубіо став новим державним секретарем США після того, як 20 січня Дональд Трамп офіційно обійняв посаду 47-го президента США.

Днем раніше Рубіо навіть встиг зробити одну з перших заяв. За його словами, переговори про припинення війни між Росією та Україною не відбуватимуться публічно. А Сполучені Штати Америки повинні зіграти свою роль.

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Сполучені Штати Америки Марк Рютте
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