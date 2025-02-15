Рубіо очікує від ОАЕ і Саудівської Аравії альтернативу плану Трампа щодо Гази

За словами представника Держдепартаменту, Рубіо під час відвідин Мюнхенської конференції з безпеки та зупинок в Ізраїлі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, наголошуватиме на тому, що країни повинні будуть представити нову пропозицію.

Зокрема, він закликатиме регіональних лідерів мислити нестандартно та сформувати коаліцію партнерів для представлення нового плану, що принесе реальні зміни палестинцям після більш ніж року війни, яка зрівняла більшу частину Гази з землею після нападу ХАМАС на Ізраїль.

"Сподіваюся, у них буде дійсно хороший план, щоб представити президенту, але зараз єдиний план - він їм не подобається - це план Трампа, тому якщо є кращий план, то зараз саме час його представити", - сказав Рубіо.

Він додав, що країни-партнери мають зробити більше, ніж просто заплатити за реконструкцію. Зокрема, протистояти ХАМАСу.