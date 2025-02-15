RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Рубио ожидает от ОАЭ и Саудовской Аравии альтернативу плану Трампа по Газе

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

В воскресенье, 16 февраля, госсекретарь Марко Рубио совершит свою первую официальную поездку на Ближний Восток в качестве главного американского дипломата. Ожидается, что он будет подталкивать регион к тому, чтобы он сделал свое предложение, если страны обеспокоены тем, что США захватят Газу и выселят ее жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам представителя Госдепартамента, Рубио во время посещения Мюнхенской конференции по безопасности и остановок в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, подчеркнет, что страны должны будут представить новое предложение.

В частности, он будет призывать региональных лидеров мыслить нестандартно и сформировать коалицию партнеров для представления нового плана, который принесет реальные перемены палестинцам после более чем года войны, которая сравняла большую часть Газы с землей после нападения ХАМАС на Израиль.

"Надеюсь, у них будет действительно хороший план, чтобы представить президенту, но сейчас единственный план - он им не нравится - это план Трампа, поэтому если есть лучший план, то сейчас самое время его представить", - сказал Рубио.

Он добавил, что страны-партнеры должны сделать больше, чем просто заплатить за реконструкцию. В частности, противостоять ХАМАСу.

 

Напомним, что Дональд Трамп высказался о готовности США взять под контроль Сектор Газа и развивать его. Он также не исключил возможности введения американских войск в регион. Трамп также заявил, что Вашингтон будет просить другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы.

Ранее президент США предложил план о временном перемещении палестинцев из Сектора Газа после договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиОбъединенные Арабские ЭмиратыСаудовская АравияСектор Газа