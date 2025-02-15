Рубио ожидает от ОАЭ и Саудовской Аравии альтернативу плану Трампа по Газе

В воскресенье, 16 февраля, госсекретарь Марко Рубио совершит свою первую официальную поездку на Ближний Восток в качестве главного американского дипломата. Ожидается, что он будет подталкивать регион к тому, чтобы он сделал свое предложение, если страны обеспокоены тем, что США захватят Газу и выселят ее жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам представителя Госдепартамента, Рубио во время посещения Мюнхенской конференции по безопасности и остановок в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, подчеркнет, что страны должны будут представить новое предложение.
В частности, он будет призывать региональных лидеров мыслить нестандартно и сформировать коалицию партнеров для представления нового плана, который принесет реальные перемены палестинцам после более чем года войны, которая сравняла большую часть Газы с землей после нападения ХАМАС на Израиль.
"Надеюсь, у них будет действительно хороший план, чтобы представить президенту, но сейчас единственный план - он им не нравится - это план Трампа, поэтому если есть лучший план, то сейчас самое время его представить", - сказал Рубио.
Он добавил, что страны-партнеры должны сделать больше, чем просто заплатить за реконструкцию. В частности, противостоять ХАМАСу.
Напомним, что Дональд Трамп высказался о готовности США взять под контроль Сектор Газа и развивать его. Он также не исключил возможности введения американских войск в регион. Трамп также заявил, что Вашингтон будет просить другие соседние страны принять палестинцев, перемещенных из Газы.
Ранее президент США предложил план о временном перемещении палестинцев из Сектора Газа после договоренностей между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении боевых действий.
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