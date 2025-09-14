Рубіо обговорить з Ізраїлем можливу анексію Західного берега

Державний секретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Ізраїлю має намір обговорити питання можливої анексії Ізраїлем окремих територій Західного берега. Приводом стала очікувана хвиля визнань Держави Палестина низкою західних країн.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поки що не визначився з остаточним рішенням про масштаби анексії. За інформацією ізраїльських чиновників, він розраховує на зустрічі з Рубіо з'ясувати, чи готовий президент Дональд Трамп підтримати такий крок.

Міжнародна спільнота загалом вважає Західний берег окупованою територією, і будь-які дії щодо його анексії будуть сприйняті як порушення міжнародного права.

Особливо жорстко виступили Об'єднані Арабські Емірати, які попередили, що такий крок завдасть удару по мирному договору з Ізраїлем і може зірвати розширення угод Авраама.

Ситуація загострилася після того, як Генеральна Асамблея ООН схвалила "Нью-Йоркську декларацію", представлену Францією і Саудівською Аравією. Документ закріплює курс на створення палестинської держави. За нього проголосували 142 країни, проти - 10, серед них США та Ізраїль, ще 12 утрималися.

Декларація стане основою для саміту світових лідерів 22 вересня в Нью-Йорку, де очікують на офіційне визнання Палестини низкою держав, включно з Францією, Великою Британією та Канадою.

За даними Axios, у приватних бесідах Рубіо дав зрозуміти, що не заперечує проти анексії, а адміністрація Трампа не стане перешкодою. Однак у Білому домі та Держдепартаменті посилилися побоювання: США не хочуть допустити краху угод Авраама, що може негативно позначитися на дипломатичній спадщині президента.

Рубіо заявив журналістам, що планує обговорити з ізраїльською стороною їхню реакцію на очікуване визнання Палестини. "Ми сказали європейцям, що буде зустрічна реакція", - зазначив він. Ізраїльські чиновники підкреслюють, що Нетаньяху розраховує зрозуміти, наскільки широкі повноваження США готові надати Ізраїлю у відповідь на міжнародні кроки.

У рамках візиту Рубіо також відвідає археологічний об'єкт у Східному Єрусалимі неподалік від мечеті Аль-Акса. Американський дипломат підкреслив, що його участь має виключно культурний характер і не пов'язана з політикою.