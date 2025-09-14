Рубио обсудит с Израилем возможную аннексию Западного берега

Поездка государственного секретаря США Марко Рубио в Израиль сопровождается обсуждением одного из наиболее чувствительных вопросов Ближнего Востока — возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский новостной сайт Axios.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Израиль намерен обсудить вопрос возможной аннексии Израилем отдельных территорий Западного берега. Поводом стала ожидаемая волна признаний Государства Палестина рядом западных стран.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не определился с окончательным решением о масштабах аннексии. По информации израильских чиновников, он рассчитывает на встрече с Рубио выяснить, готов ли президент Дональд Трамп поддержать такой шаг.
Международное сообщество в целом считает Западный берег оккупированной территорией, и любые действия по его аннексии будут восприняты как нарушение международного права.
Особенно жестко выступили Объединенные Арабские Эмираты, предупредившие, что подобный шаг нанесет удар по мирному договору с Израилем и может сорвать расширение соглашений Авраама.
Ситуация обострилась после того, как Генеральная Ассамблея ООН одобрила «Нью-Йоркскую декларацию», представленную Францией и Саудовской Аравией. Документ закрепляет курс на создание палестинского государства. За него проголосовали 142 страны, против — 10, среди них США и Израиль, еще 12 воздержались.
Декларация станет основой для саммита мировых лидеров 22 сентября в Нью-Йорке, где ожидается официальное признание Палестины рядом государств, включая Францию, Великобританию и Канаду.
По данным Axios, в частных беседах Рубио дал понять, что не возражает против аннексии, а администрация Трампа не станет препятствием. Однако в Белом доме и Госдепартаменте усилились опасения: США не хотят допустить краха соглашений Авраама, что может негативно сказаться на дипломатическом наследии президента.
Рубио заявил журналистам, что планирует обсудить с израильской стороной их реакцию на ожидаемое признание Палестины. «Мы сказали европейцам, что будет встречная реакция», — отметил он. Израильские чиновники подчеркивают, что Нетаньяху рассчитывает понять, насколько широкие полномочия США готовы предоставить Израилю в ответ на международные шаги.
В рамках визита Рубио также посетит археологический объект в Восточном Иерусалиме неподалеку от мечети Аль-Акса. Американский дипломат подчеркнул, что его участие носит исключительно культурный характер и не связано с политикой.
Напоминаем, что для хасидских паломников, которые прибудут в Умань на празднование Рош га-Шана, разработан комплексный план безопасности. По информации израильских СМИ, 11 сентября состоялась встреча министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен Гвира с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, на которой стороны обсудили меры по обеспечению порядка и безопасности во время массового приезда паломников.
Отметим, что израильский министр иностранных дел Гидеон Саар обратился к своему французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро с призывом воздержаться от одностороннего признания Палестины. По словам Саара, подобный шаг повлияет на двусторонние отношения, и в таком случае визиты президента Франции Эммануэля Макрона в Израиль будут невозможны.