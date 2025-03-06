Рубіо назвав війну в Україні "проксі-конфліктом" між США та РФ, який необхідно завершити

Президент США Дональд Трамп розглядає війну в Україні як затяжний і тупиковий конфлікт, який є проксі-війною між США, що підтримують Київ, і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретара США Марко Рубіо для Fox News.

"І, відверто кажучи, це проксі-війна між ядерними державами - США, які допомагають Україні, і Росією - і вона має закінчитися. І ні в кого немає, ні ідеї, ні плану, як покласти цьому край", - сказав Рубіо.

За його словами, жодна зі сторін наразі не має чіткого плану його завершення. Він вважає, що стратегія союзників України зводиться лише до безперервної військової підтримки, що, на його думку, не є ефективним вирішенням ситуації.

Рубіо зазначив, що Росія, хоч і зазнала труднощів на початку війни, залишається великою державою й досягла певного прогресу, але водночас не має значної переваги. У зв’язку з цим, конфлікт зайшов у глухий кут. Він наголосив, що Трамп прагне знайти шлях до миру, залучивши обидві сторони до переговорів, і закликав Україну не саботувати цей процес.

За словами Рубіо, напруженість між Києвом і Вашингтоном зросла після заяви віцепрезидента США про необхідність дипломатичного вирішення війни.

"Зеленський вирішив кинути виклик віцепрезиденту та поставити під сумнів саму можливість дипломатії", - зауважив Рубіо, додавши, що саме це й призвело до конфлікту.

Водночас він висловив сподівання, що ця позиція буде переглянута, оскільки переговори неминуче вимагатимуть поступок від обох сторін.

"Ми маємо посадити українців і росіян за стіл переговорів, і тільки Трамп може зробити це можливим", - підсумував Рубіо.

Зустріч США та України

Нагадаємо, напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом. Домовилися про зустріч переговорних команд найближчим часом.

Окрім цього ми повідомляли, що Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Йде обговорення щодо команди перемовників.

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волтц заявив, що "офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни".