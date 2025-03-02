Рубіо назвав умову для відновлення діалогу Україною

"Ми будемо готові відновити співпрацю, коли вони будуть готові укласти мир... (Українській стороні - ред.) не раз пояснювали, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії безпеки", - сказав держсекретар США.

Також він додав, що не розмовляв ні з президентом України Володимиром Зеленським, ні з главою українського МЗС Андрієм Сибігою після того, як українська делегація залишила Вашингтон після розмови з Трампом.