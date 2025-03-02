Рубіо назвав умову для відновлення діалогу Україною

Держсекретар США Марко Рубіо назвав умову, за якої американський президент Дональд Трамп і його команда відновлять діалог з Україною. Зокрема, це станеться тоді, коли українські офіційні особи будуть готові до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рубіо каналу ABC News.
"Ми будемо готові відновити співпрацю, коли вони будуть готові укласти мир... (Українській стороні - ред.) не раз пояснювали, що спочатку потрібно встановити мир, а потім говорити про гарантії безпеки", - сказав держсекретар США.
Також він додав, що не розмовляв ні з президентом України Володимиром Зеленським, ні з главою українського МЗС Андрієм Сибігою після того, як українська делегація залишила Вашингтон після розмови з Трампом.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю держсекретар США заявив, що Штати намагаються змусити Росію сісти за стіл переговорів, і Трамп є єдиною людиною, яка має шанс це зробити. Однак, український президент Володимир Зеленський нібито не дає шансу дипломатії.
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