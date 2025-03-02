Слишком рано для гарантий безопасности? Рубио назвал условие для диалога с Украиной

"Мы будем готовы возобновить сотрудничество, когда они будут готовы заключить мир... (Украинской стороне - ред.) не раз объясняли, что сначала нужно установить мир, а потом говорить о гарантиях безопасности", - сказал госсекретарь США.

Также он добавил, что не разговаривал ни с предметом Украины Владимиром Зеленским, ни с главой украинского МИД Андреем Сибигой после того, как украинская делегация покинула Вашингтон после разговора с Трампом.