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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Слишком рано для гарантий безопасности? Рубио назвал условие для диалога с Украиной

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие, при котором американский президент Дональд Трамп и его команда возобновят диалог с Украиной. В частности, это произойдет тогда, когда украинские официальные лица будут готовы к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рубио каналу ABC News.

"Мы будем готовы возобновить сотрудничество, когда они будут готовы заключить мир... (Украинской стороне - ред.) не раз объясняли, что сначала нужно установить мир, а потом говорить о гарантиях безопасности", - сказал госсекретарь США.

Также он добавил, что не разговаривал ни с предметом Украины Владимиром Зеленским, ни с главой украинского МИД Андреем Сибигой после того, как украинская делегация покинула Вашингтон после разговора с Трампом.

Другие заявления Рубио

Напомним, в этом же интервью госсекретарь США заявил, что Штаты пытаются заставить Россию сесть за стол переговоров, и Трамп является единственным человеком, который имеет шанс это сделать. Однако, украинский президент Владимир Зеленский якобы не дает шанса дипломатии.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине