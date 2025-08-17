Держсекретар США Марко Рубіо назвав три ключові елементи мирної угоди для України. Серед них: кордони, безпека та відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Усе це ключові елементи будь-якої угоди. Ми це розуміємо. И... якщо угоду буде укладено, кожній стороні доведеться від чогось відмовитися", - додав держсекретар.

Під час інтерв'ю Рубіо зазначив, що необхідно обговорити:

Території в обмін на "мир"

Нагадаємо, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці американський лідер почав просувати ідею повного й остаточного припинення війни.

Тепер на порядку денному, з американської сторони - повноцінна мирна угода, а не припинення вогню, що планувалося спочатку напередодні Аляски.

Сьогодні спецпредставник Трампа Стів Віткофф пояснив, чому президент США змінив свою позицію. За його словами, цьому посприяв "значний прогрес" на переговорах із РФ.

За даними ЗМІ, Путін вимагає виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на зупинку боїв у Запорізькій і Херсонській областях. Також РФ нібито готова обговорювати виведення своїх військ із частини Харківської та Сумської областей.

Детальніше про вимоги РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Трамп сьогодні репостнув пост, в якому йдеться про те, що Україна нібито має бути готова поступитися частиною на користь Росії.