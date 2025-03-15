Рубіо назвав посла ПАР у США "персоною нон грата"

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що посол Південно-Африканської Республіки (ПАР) "більше не вітається" у Штатах. Це сталося після того, як посланник Ібрагім Расул висловився про американського президента Дональда Трампа, що загострило давню ворожнечу між Вашингтоном і Преторією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заява Рубіо була відповіддю на статтю Breitbart News про тривалу розмову Ібрагіма Расула з аналітичним центром у Йоганнесбурзі. Зокрема, Расул сказав, що Трамп і його прихильники Make America Great Again фактично є "супрематистським" рухом, що проектує "білу жертовність". Держсекретар США відповів наступним чином:

"Ібрагім Расул - політик, який цькує расистів, ненавидить Америку і ненавидить президента США Дональда Трампа. Нам нема чого з ним обговорювати, тому він вважається ПЕРСОНОЮ НОН ГРАТА", - написав він.

Bloomberg пояснює, що оголошення дипломата персоною нон грата означає, що адміністрація Трампа відмовиться від взаємодії з ним, і це може змусити його покинути країну або спонукати уряд відкликати його.

Цей дипломатичний епізод - лише останній у запеклій расовій ворожнечі між двома країнами, частково спровокованій радником Трампа, мільярдером південноафриканського походження Ілоном Маском, який поширив теорію змови про "геноцид" білих фермерів Південної Африки.

Це призвело до указу Білого дому про припинення іноземної допомоги США Південній Африці та оголошення, що система біженців США віддаватиме пріоритет африканерам - "жертвам несправедливої расової дискримінації".

Bloomberg нагадує, що зв'язки між Вашингтоном і однією з найбільших економік Африки вже були зіпсовані після того, як Південна Африка подала позов до Міжнародного суду, звинувативши Ізраїль, головного союзника Америки, у скоєнні геноциду проти палестинців у Газі, а також у зв'язках африканської країни з Росією, Іраном і Китаєм.

У своїх коментарях, даних під час тривалої бесіди з Інститутом стратегічної рефлексії Мапунгубве, опублікованій у п'ятницю, Расул послався на зустріч віцепрезидента США Джей Ді Венса з вкрай правим німецьким політиком і втручання Ілона Маска в політику Великої Британії, заявивши, що Трамп "мобілізує перевагу проти чинної влади" як усередині країни, так і за кордоном.