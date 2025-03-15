Рубио назвал посла ЮАР в США "персоной нон грата"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) "больше не приветствуется" в Штатах. Это произошло после того, как посланник Ибрагим Расул высказался об американском президенте Дональда Трампе, что обострило давнюю вражду между Вашингтоном и Преторией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Заявление Рубио было ответом на статью Breitbart News о продолжительном разговоре Ибрагима Расула с аналитическим центром в Йоханнесбурге. В частности, Расул сказал, что Трамп и его сторонники Make America Great Again фактически является "супрематистским" движением, проецирующим "белую жертвенность". Госсекретарь США ответил следующим образом:

"Ибрагим Расул - политик, травящий расистов, который ненавидит Америку и ненавидит президента США Дональда Трампа. Нам нечего с ним обсуждать, поэтому он считается ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА", - написал он.

Bloomberg поясняет, что объявление дипломата персоной нон грата означает, что администрация Трампа откажется от взаимодействия с ним, и это может заставить его покинуть страну или побудить правительство отозвать его.

Данный дипломатический эпизод - лишь последний в ожесточенной расовой вражде между двумя странами, отчасти спровоцированной советником Трампа, миллиардером южноафриканского происхождения Илоном Маском , который распространил теорию заговора о "геноциде" белых фермеров Южной Африки.

Это привело к указу Белого дома о прекращении иностранной помощи США Южной Африке и объявлении, что система беженцев США будет отдавать приоритет африканерам - "жертвам несправедливой расовой дискриминации".

Bloomberg напоминает, что связи между Вашингтоном и одной из крупнейших экономик Африки уже были испорчены после того, как Южная Африка подала иск в Международный суд, обвинив Израиль, главного союзника Америки, в совершении геноцида против палестинцев в Газе, а также в связях африканской страны с Россией, Ираном и Китаем.

В своих комментариях, данных в ходе продолжительной беседы с Институтом стратегической рефлексии Мапунгубве, опубликованной в пятницу, Расул сослался на встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с крайне правым немецким политиком и вмешательство Илона Маска в политику Великобритании, заявив, что Трамп "мобилизует превосходство против действующей власти" как внутри страны, так и за рубежом.