Рубіо може відвідати Україну на запрошення Сибіги

Нью-Йорк, Четвер 25 вересня 2025 15:31
UA EN RU
Рубіо може відвідати Україну на запрошення Сибіги Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо провели переговори. Голова Держдепу погодився відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Facebook.

За словами Сибіги вчора, 24 вересня, він узяв участь у зустрічі всіх союзників НАТО та України на запрошення Рубіо.

Український міністр розповів, що подякував за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Під час зустрічі обговорювалися подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на Росію.

"Після зустрічі мав можливість поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну у зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийнято", - додав Сибіга.

Варто зауважити, що держсекретар США Марко Рубіо поки що не відвідував Україну після вступу на посаду.

Візит Бессента

Варто зауважити, що наразі найвисокопоставленішим американським чиновником, який відвідував Україну за другого президентського терміну Дональда Трампа, є міністр фінансів Скотт Бессент.

Він приїхав в Україну, щоб представити українським чиновникам угоду про надра.

Також Україну неодноразово відвідував спецпредставник президента США Кіт Келлог. Зокрема, Келлог приїжджав до Києва 11 вересня.

Київ МЗС України Сполучені Штати Америки Андрій Сибіга Марко Рубіо
