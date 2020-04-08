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За рубежом возросло количество выздоровевших от COVID-19 украинцев

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 20:18
За рубежом возросло количество выздоровевших от COVID-19 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом заразились еще 8 граждан Украины

На лечении с заболеванием коронавирусом за пределами страны по состоянию на 8 апреля находятся 175 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел Украины (МИД).

По данным МИД, за рубежом было зафиксировано 8 новых случаев инфицирования коронавирусом украинских граждан.

В настоящее время известно о больных коронавирусом украинцах в Бельгии, Австрии, Греции, Египте, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Кроме того, уже 17 граждан вылечили коронавирус за пределами Украины. Выздоровление украинцев подтвердили в Великобритании, Доминиканской Республике, Италии, Нигерии, ОАЭ, Польше, Таиланде, Германии и Японии. Жертвами коронавируса стали пятеро украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что за рубежом от коронавируса выздоровели уже 15 украинских граждан. При этом на лечении находились 167 украинцев. Еще более 14 тысяч граждан Украины обратились в МИД за помощью в рамках программы "Защита".

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 8 апреля на территории Украины лабораторно подтвердили 1668 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 случаев.

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