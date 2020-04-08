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За кордоном зросла кількість одужалих від COVID-19 українців

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 20:18
За кордоном зросла кількість одужалих від COVID-19 українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом заразилися ще 8 громадян України

На лікуванні з захворюванням на коронавірус за межами країни станом на 8 квітня перебувають 175 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства закордонних справ України (МЗС).

За даними МЗС, за кордоном було зафіксовано 8 нових випадків інфікування коронавірусом українських громадян.

Наразі відомо про хворих на коронавірус українців у Бельгії, Австрії, Греції, Єгипті, Іспанії, Італії, Мальті, Нігерії, Нідерландах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Португалії, Росії, Сейшельських островах, Сербії, Сполучених Штатах Америки, Таїланді, Німеччині, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Крім того, вже 17 громадян вилікували коронавірус за межами України. Одужання українців підтвердили у Британії, Домініканській Республіці, Італії, Нігерії, ОАЕ, Польщі, Таїланді, Німеччині та Японії. Жертвами коронавірусу стали п'ятеро українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кордоном від коронавірусу одужали вже 15 українських громадян. При цьому на лікуванні перебували 167 українців. Ще понад 14 тисяч громадян України звернулись до МЗС за допомогою в рамках програми "Захист".

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 8 квітня на території України лабораторно підтвердили 1668 випадків зараження коронавірусом, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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