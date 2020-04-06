За рубежом от коронавируса излечились 15 украинцев

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За рубежом еще 167 украинцев проходят лечение от коронавируса

За границей 15 украинцев вылечились от коронавируса и еще пятеро скончались. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

Как сообщается, по состоянию на сегодня, в Доминиканской Республике и Японии вылечились по четверо украинцев, а в Италии и Польше по двое, в Нигерии, ОАЭ и ФРГ - по одному.

Кроме того, еще 167 украинцев проходят лечение за границей. Так в Италии - 121, Греции - 16, Испании - 5, Польши и ФРГ - по 4, Австрия - 3, в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, РФ, Сейшельских Островах, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии и Швеции - по 1. Также еще 14 205 граждан Украины обратились в МИД за помощью в рамках программы "Защита".

Напомним, в Украине число людей, зараженных коронавирусом, продолжает расти и по состоянию на 6 апреля уже превысило 1300 человек. Количество летальных исходов увеличилось до 35, а 28 человек полностью выздоровели.

Также за последние сутки экстренная медицинская помощь выезжала более 13 тысяч раз, 79 украинцев были госпитализированы с подозрением на коронавирус.