В Рубежном российские оккупанты обстреляли больницу и жилые кварталы, есть жертвы

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился оперативной информацией после обстрелов населенных пунктов региона.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.
Гайдай сообщил, что за отчетные сутки под обстрелами россиян погиб житель Рубежного. Еще три человека получили ранения. Это жители Лисичанска и Новодружеска.
"Из-под завалов разрушенного жилья спасены четыре человека. Россияне повредили обстрелами еще 13 объектов. На девяти из них произошло распространение пламени. Разрушения получили три многоэтажки и шесть частных домов", – заявил глава ОВА.
Кроме того, в больницу Рубежного попал вражеский снаряд. В данный момент уточняют информацию о жертвах.
К слову, президент Зеленский уверен в запланированном геноциде РФ против Украины.
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