У Рубіжному російські окупанти обстріляли лікарню і житлові квартали, є жертви

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився оперативною інформацією після обстрілів населених пунктів регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.
Гайдай повідомив, що за звітну добу під обстрілами росіян загинув мешканець Рубіжного. Ще троє осіб зазнали поранень. Це мешканці Лисичанська та Новодружеська.
"З-під завалів зруйнованого житла врятовано чотирьох осіб. Росіяни пошкодили обстрілами ще 13 об’єктів. На дев’ятьох з них сталося розповсюдження полум'я. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та шість приватних будинків", – заявив голова ОВА.
Окрім того, у лікарню Рубіжного влучив ворожий снаряд. Наразі уточнюють інформацію щодо жертв.
До слова, президент Зеленський впевнений у запланованому геноциді РФ проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.