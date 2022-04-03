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У Рубіжному російські окупанти обстріляли лікарню і житлові квартали, є жертви

Фото: Наслідки обстрілу Рубіжного (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорців

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай поділився оперативною інформацією після обстрілів населених пунктів регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.

Гайдай повідомив, що за звітну добу під обстрілами росіян загинув мешканець Рубіжного. Ще троє осіб зазнали поранень. Це мешканці Лисичанська та Новодружеська.

"З-під завалів зруйнованого житла врятовано чотирьох осіб. Росіяни пошкодили обстрілами ще 13 об’єктів. На дев’ятьох з них сталося розповсюдження полум'я. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та шість приватних будинків", – заявив голова ОВА.

Окрім того, у лікарню Рубіжного влучив ворожий снаряд. Наразі уточнюють інформацію щодо жертв.

До слова, президент Зеленський впевнений у запланованому геноциді РФ проти України.

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