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В Рубежном и Попасной не осталось уцелевших промышленных объектов, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. По состоянию на 11 июня в Рубежном и Попасной не осталось уцелевших промышленных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, оккупанты пытаются уничтожить весь промышленный сектор области. В частности, в Северодонецке российская армия постоянно атакует химзавод "Азот". Вчера было повреждено железнодорожное депо.

В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Также в результате обстрелов повреждены школа и кулинарный лицей.

За прошедшие сутки в области зафиксировано много разрушений среди жилого фонда.

Гайдай отметил, что оккупанты продолжают наступление в направлении Новотошковского. Вражеские войска зашли в Орехов и закрепляются на северной окраине населенного пункта.

Кроме того, ночью Россия обстреляла Врубовку огнеметной системой. Сгорело много домов, количество пострадавших уточняется.

Фото: в Луганской области зафиксированы значительные разрушения (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили на Донбассе 14 атак оккупантов и уничтожили до 20 единиц вражеской техники.

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