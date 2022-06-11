RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, окупанти намагаються знищити весь промисловий сектор області. Зокрема, у Сєвєродонецьку російська армія постійно атакує хімзавод "Азот". Вчора було пошкоджене залізничне депо.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Протягом минулої доби в області зафіксовано багато руйнувань серед житлового фонду.

Гайдай зазначив, що окупанти продовжують наступ у напрямку Новотошківського. Ворожі війська зайшли до Оріхового та закріплюються на північній околиці населеного пункту.

Крім того, вночі Росія обстріляла Врубівку вогнеметною системою. Вгоріло багато будинків, кількість постраждалих уточнюється.

Фото: у Луганській області зафіксовані значні руйнування (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили на Донбасу 14 атак окупантів та знищили до 20 одиниць ворожої техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасВійна Росії проти України