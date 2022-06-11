У Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів, - Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, окупанти намагаються знищити весь промисловий сектор області. Зокрема, у Сєвєродонецьку російська армія постійно атакує хімзавод "Азот". Вчора було пошкоджене залізничне депо.
У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено школу та кулінарний ліцей.
Протягом минулої доби в області зафіксовано багато руйнувань серед житлового фонду.
Гайдай зазначив, що окупанти продовжують наступ у напрямку Новотошківського. Ворожі війська зайшли до Оріхового та закріплюються на північній околиці населеного пункту.
Крім того, вночі Росія обстріляла Врубівку вогнеметною системою. Вгоріло багато будинків, кількість постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили на Донбасу 14 атак окупантів та знищили до 20 одиниць ворожої техніки.
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