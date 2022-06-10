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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага и уничтожили склад с боеприпасами

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Украина, Пятница 10 июня 2022 22:28
На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага и уничтожили склад с боеприпасами Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, на Запорожском направлении ВСУ отбросили оккупантов на 7 километров от областного центра.

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