На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак врага и уничтожили склад с боеприпасами
Фото: украинские военные (gettyimages)
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.
За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Напомним, на Запорожском направлении ВСУ отбросили оккупантов на 7 километров от областного центра.
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