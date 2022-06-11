В Рубежном и Попасной не осталось уцелевших промышленных объектов, - Гайдай
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. По состоянию на 11 июня в Рубежном и Попасной не осталось уцелевших промышленных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
По его словам, оккупанты пытаются уничтожить весь промышленный сектор области. В частности, в Северодонецке российская армия постоянно атакует химзавод "Азот". Вчера было повреждено железнодорожное депо.
В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Также в результате обстрелов повреждены школа и кулинарный лицей.
За прошедшие сутки в области зафиксировано много разрушений среди жилого фонда.
Гайдай отметил, что оккупанты продолжают наступление в направлении Новотошковского. Вражеские войска зашли в Орехов и закрепляются на северной окраине населенного пункта.
Кроме того, ночью Россия обстреляла Врубовку огнеметной системой. Сгорело много домов, количество пострадавших уточняется.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили на Донбассе 14 атак оккупантов и уничтожили до 20 единиц вражеской техники.
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