ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, Субота 11 червня 2022 08:34
У Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, окупанти намагаються знищити весь промисловий сектор області. Зокрема, у Сєвєродонецьку російська армія постійно атакує хімзавод "Азот". Вчора було пошкоджене залізничне депо.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Протягом минулої доби в області зафіксовано багато руйнувань серед житлового фонду.

Гайдай зазначив, що окупанти продовжують наступ у напрямку Новотошківського. Ворожі війська зайшли до Оріхового та закріплюються на північній околиці населеного пункту.

Крім того, вночі Росія обстріляла Врубівку вогнеметною системою. Вгоріло багато будинків, кількість постраждалих уточнюється.

Фото: у Луганській області зафіксовані значні руйнування (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили на Донбасу 14 атак окупантів та знищили до 20 одиниць ворожої техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донбас Війна Росії проти України
NEWS
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз