У Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів, - Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, окупанти намагаються знищити весь промисловий сектор області. Зокрема, у Сєвєродонецьку російська армія постійно атакує хімзавод "Азот". Вчора було пошкоджене залізничне депо. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Протягом минулої доби в області зафіксовано багато руйнувань серед житлового фонду. Гайдай зазначив, що окупанти продовжують наступ у напрямку Новотошківського. Ворожі війська зайшли до Оріхового та закріплюються на північній околиці населеного пункту. Крім того, вночі Росія обстріляла Врубівку вогнеметною системою. Вгоріло багато будинків, кількість постраждалих уточнюється. Фото: у Луганській області зафіксовані значні руйнування (t.me/luhanskaVTSA)