ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ, - Луганская ОВА

Новина українською →
Рубежное, Вторник 26 апреля 2022 14:09
В Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить за ВСУ, - Луганская ОВА Фото: в Рубежном оккупанты заставляют женщин шпионить (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Рубежном (Луганская область) российские военные похищают детей. Оккупанты заставляют женщин следить за украинскими защитниками, угрожая расправой над детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои. Часть города контролируется российской армией.

"Орки воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных. Под видом, что им нужна гуманитарка, брать какие-то там гуманитарные наборы или просто продукты и потом возвращаться назад, рассказывать, как там обустроены позиции украинских защитников", - заявил Гайдай.

Напомним, в Попасной от обстрелов оккупантов обрушился дом. Три человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
DAILY
Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Санкции, Китай, госпереворот. Как остановить войну Путина против Украины