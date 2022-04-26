У Рубіжному окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ, - Луганська ОВА

У Рубіжному (Луганська область) російські військові викрадають дітей. Окупанти змушують жінок стежити за українськими захисниками, погрожуючи розправою над дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, у Рубіжному тривають позиційні бої. Частина міста контролюється російської армією.

"Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових. Під виглядом, що їм потрібна гуманітарка, брати якісь там гуманітарні набори або просто продукти і потім повертатись назад, розповідати, як там облаштовані позиції українських захисників", - заявив Гайдай.