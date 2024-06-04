Рубель розповів, скільки в Україні залишилося "злодіїв у законі"

В Україні станом на сьогоднішній день проживає вісім "злодіїв у законі". Їхня кількість скоротилася з 2020 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Як в Україні боролися зі "злодіями в законі"

Він нагадав, що у червні 2020 року Верховна рада підтримала зміни до Кримінального кодексу України.

"Це значно розширило наші можливості, нарешті з'явився ефективний правовий інструмент протидії організованій злочинності - можливість документування злочинної діяльності "злодіїв у законі", "положенців", "смотрящих", - уточнив Рубель.

Правоохоронець наголосив, що ще один важливий крок - рішення РНБО України щодо санкцій проти "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів, які знаходяться у різних куточках світу.

"З огляду на стійкі кримінальні зв'язки підсанкційних осіб зі злочинним середовищем в Україні, ця подія стала по-справжньому знаковою", - зазначив Рубель.

Він пояснив, що санкції передбачають заморожування активів, заборону на в'їзд та обмеження на фінансові та комерційні операції. Такі заходи, зокрема, обмежують можливості "злодіїв у законі" у питаннях фінансування та спроб розширення злочинної діяльності на міжнародному рівні.

Також, як додав Рубель, у 2023 році Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції надали можливість забороняти в'їзд в Україну "злодіям у законі" та "кримінальним авторитетам", а також їх підконтрольним та наближеним особам. Таким чином "злодії в законі", які є прихильниками Росії, не змогли потрапити до України.

Скільки злодіїв у законі залишилось

"У сумі від усіх цих заходів маємо такий результат: на початку 2020 року в Україні проживало 34 "злодії в законі". Вони фактично на постійній основі жили тут із сім'ями, дітьми і, користуючись пробілами у законодавстві, добре себе почували. На сьогоднішній день на території України їх перебуває вісім", - наголосив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Він уточнив, що більшість із них - фігуранти кримінальних проваджень. Решта - у місцях обмеження волі. Також в Україну заборонили в'їзд 382 представникам злочинного світу.