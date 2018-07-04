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Рубан попросил включить его в списки на обмен от "ДНР", - адвокат

НовостиОбщество    04.07.2018 - 18:09
Фото: Владимир Рубан (УНИАН) 
Фото: Владимир Рубан (УНИАН) 

Рубан передал "омбудсмену" "ДНР" просьбу включить его в списки на обмен со стороны боевиков

Подозреваемый в подготовке терактов в Украине Владимир Рубан через своего адвоката Валентина Рыбина передал так называемому "омбудсмену" "Донецкой народной республики" ("ДНР")  Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны самопровозглашенной республики. Об этом сообщил адвокат Рыбин, передает "Громадське".

Отметим, что 25 июня 2018 года Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрей Смирнова и выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин.

Напомним, 25 июня Шевченковский районный суд Киева решил продлить на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана. 

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога. 

Его подозревают по ч. 1 ст. 14 ("Подготовка к преступлению"), ч. 3 ст. 258 ("Создание террористической группы или террористической организации"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. 

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Теги публикации: ДНР, Владимир Рубан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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