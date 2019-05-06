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Рубан повернувся до України

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 11:39
Рубан повернувся до України
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Рубан повернувся до країни і прийде на засідання суду

Підозрюваний у підготовці терактів і колишній керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан повернувся до України і має намір прийти на засідання суду. Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін, передають "Українські новини".

За словами адвоката, Рубан вже давно знаходиться в Києві, при цьому не назвав дату його повернення з Польщі. Очікується, що підозрюваний 7 травня візьме участь у судовому засіданні у його справі.

Відзначимо, 26 квітня стало відомо, що Рубан покинув країну після виходу на свободу.

Нагадаємо, 16 квітня Броварський міський суд випустив його з-під арешту разом з народним депутатом Надією Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням терміну тримання під вартою.

8 березня 2018 року Рубана затримали українські прикордонники на контрольному пункті "Майорськ" при спробі ввезення з окупованої території великої партії зброї та боєприпасів, після чого його передали в СБУ. На наступний день йому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці теракту.

Справу "Савченко-Рубана" знову передали до іншого суду
Новини України подозреваемыеВладимир Рубан
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