Рубан: школы и детсады - это последнее, что могут закрыть

Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)

В школах и детских садах наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому их закрывать пока не собираются.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

"Школы и детские сады - это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя", - сказал он.

Напомним, в начале месяца пресс-секретарь киевского городского главы Оксана Зиновьева сообщила, что в столице закрыли на карантин 8 школ и 9 детсадов.

Кроме того, ранее сообщалось, что несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Киеве не намерены переводить все школы на дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение.