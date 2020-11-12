ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рубан: школи і дитсадки - це останнє, що можуть закрити

Київ, Четвер 12 листопада 2020 09:34
Рубан: школи і дитсадки - це останнє, що можуть закрити
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

У школах та дитячих садочках спостерігається незначне зростання захворюваності коронавірусом. Тому їх закривати поки не збираються.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, садочки і школи дадуть той результат формування імунітету, який знизить агресивність епідемії.

"Школи та дитячі садочки - це останнє, що може припиняти діяльність тому, що за даними ВОЗ, за даними МОЗ, за даними міста Києва, хворіють менше 1%. Це рахують і учні, і персонал, і вчителі", - сказав він.

Нагадаємо, на початку місяця речниця київського міського голови Оксана Зінов'єва повідомила, що у столиці закрили на карантин 8 шкіл і 9 дитсадків.

Крім того, раніше повідомлялось, що попри погіршення ситуації з коронавірусом у Києві не мають наміру переводити всі школи на дистанційне навчання.

Раніше стало відомо, що школи в Харківській області після канікул переведуть на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика школадетский сад

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся